باجة: استرجاع 62 هكتارا من الأراضي الدولية الفلاحية


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 16:29 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في إطار العمل المتواصل والحثيث على استرجاع أملاك الدّولة المستولى عليها بدون صفة قانونية من طرف الغير، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بباجة، اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 عقارا دوليا فلاحيا يعرف بـ "بن قدور" يمسح 62 هك.

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وقد تمّ استرجاع العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدّولة المعنية بالاستعانة بالسلط الأمنية وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.

وتمّ تسليم العقار الواقع استرداده إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه لاحقا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
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