سنية الدهماني: نجلاء بودن عار على نساء تونس والرئيس سيمسح فيها فشله


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 12:11 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وصفت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث في إذاعة " اي اف ام" رئيسة الحكومة نجلاء بودن بانها عار على نساء تونس مضيفة " أتحمل هذا الوصف".
وأضافت سنية الدهماني " كنت اعتقد انها تملك شخصية قوية لكن اتضح انها أول مزهرية يقوم الرئيس باستغلالها لتزيين النظام".
...

وتابعت الدهماني " بودن غير قادرة على الانجاز وإنقاذ الاقتصاد والرئيس سيمسح بها كل الفشل بعد ان نقترب من الانهيار".

وكان مدير برامج بمنظمة "انا يقظ" يوسف بلقاسم أفاد يوم أمس الثلاثاء، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن لم تحقق اي وعد من الوعود التي التزمت بها عند توليها لمهامها على رأس الحكومة "رغم محدوديتها والتي لم تتجاوز 17 وعدا".
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واضاف يوسف بلقاسم خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير"بودن ميتر" المتعلق بقياس مدى التزام رئيسة الحكومة بتنفيذ الوعود التي التزمت بها، ان المنظمة تعتبر أداء رئيسة الحكومة "سلبيا" بالمقارنة بما وعدت به في مجال تحقيق الحوكمة ومقاومة الفساد وكذلك المجالين الاقتصادي والاجتماعي.



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