هشام السنوسي: الهايكا لا تخشى أن يتم حلّها والاعلام العمومي أصبح اعلاما رسميا يتبع السلطة التنفيذية ويأتمر بأوامرها


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 11:35 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال الثلاثاء 22 فيفري، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إن الهيئة لا تخشى ان يتم اتخاذ قرار بحلها وأن الأفضل لها أن تستقيل عوض وجودها دون دور وبصفة صورية.

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وصرح هشام السنوسي خلال استضافته في اذاعة ديوان أف ام أن الحكومة الحالية تعاملت مع الهيئة بقلة احتراف وكثير من الهواية.

وتحدث السنوسي عن علاقة السلطة التنفيذية بالاعلام وخاصة الاعلام العمومي الذي اعتبر انه أصبح اعلاما يتبع السلطة التنفيذية ويأتمر بأوامرها وهو اعلام رسمي حسب تصريحه.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241572

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 23 Février 2022 à 11h 50m |           
كيف خربتوها توا تعطونا في التحاليل والنصائح
كمشة مجرمين في حق الشعب



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