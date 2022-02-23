هشام السنوسي: الهايكا لا تخشى أن يتم حلّها والاعلام العمومي أصبح اعلاما رسميا يتبع السلطة التنفيذية ويأتمر بأوامرها

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قال الثلاثاء 22 فيفري، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إن الهيئة لا تخشى ان يتم اتخاذ قرار بحلها وأن الأفضل لها أن تستقيل عوض وجودها دون دور وبصفة صورية.وصرح هشام السنوسي خلال استضافته في اذاعة ديوان أف ام أن الحكومة الحالية تعاملت مع الهيئة بقلة احتراف وكثير من الهواية.وتحدث السنوسي عن علاقة السلطة التنفيذية بالاعلام وخاصة الاعلام العمومي الذي اعتبر انه أصبح اعلاما يتبع السلطة التنفيذية ويأتمر بأوامرها وهو اعلام رسمي حسب تصريحه.