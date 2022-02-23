كمال دقيش: هنالك إعلام غير وطني يريد النيل مني ومن وزارة الشباب والرياضة

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قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في مداخلة على قناة تونسنا ان هنالك إعلام غير وطني يستهدف الوزارة ويستهدفني شخصيا.وأضاف كمال دقيش " لست مؤمنا بنظرية المؤامرة لكن هنالك من تورط في تهييج الجماهير ضدنا في المباريات الدولية".وتابع كمال دقيش " مواقع الكترونية تحرض ضدنا خاصة فيما يتعلق بالبطالة في القطاع إضافة إلى عملية قطع التيار الكهربائي عن المنتخب الوطني في ملعب رادس قبل السفر الى الكامرون".