كمال دقيش: هنالك إعلام غير وطني يريد النيل مني ومن وزارة الشباب والرياضة


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 11:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في مداخلة على قناة تونسنا ان هنالك إعلام غير وطني يستهدف الوزارة ويستهدفني شخصيا.
وأضاف كمال دقيش " لست مؤمنا بنظرية المؤامرة لكن هنالك من تورط في تهييج الجماهير ضدنا في المباريات الدولية".
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وتابع كمال دقيش " مواقع الكترونية تحرض ضدنا خاصة فيما يتعلق بالبطالة في القطاع إضافة إلى عملية قطع التيار الكهربائي عن المنتخب الوطني في ملعب رادس قبل السفر الى الكامرون".

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