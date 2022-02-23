قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يستمع لحمادي الجبالي


Publié le Mercredi 23 Février 2022 - 10:53 قراءة: 0 د, 23 ث
      
سيستمتع قبل ظهر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لأقوال رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وذلك بخصوص ملابسات وظروف عملية تسليم رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي سنة 2012 الى السلطات الليبية دون احترام الاجراءات المعمول بها بخصوص عمليات التسليم ودون علم الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي الذي نفى علمه بعملية التسليم او اصدار قرار بشانها.

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وللتذكير فقد استمع قاضي التحقيق يوم 1 فيفري لأقوال رئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع بخصوص الملف.


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