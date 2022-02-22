صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2022 مؤرخ في 21 فيفري 2022، يتعلّق بإعفاء رئيس بلدية السواسي من ولاية المهدية، ماهر النوري، من مهامه، لثبوت عدم تفرغه لرئاسة المجلس البلدي وإخلاله بمقتضيات الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه، وذلك تبعا لجمعه بين رئاسة المجلس البلدي ومواصلة مباشرته لمهامه كعدل منفذ.
أمر رئاسي بإعفاء رئيس بلدية السواسي من مهامه
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