عصام الشابي: رئيس الجمهورية يحمل الذين يريدون تكميم الأفواه فشل إستشارته الالكترونية

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"بعد تحميل مسالك التجويع و الذين يريدون التنكيل بالشعب مسؤولية فشل منظومة 25 جويلية في السيطرة على الأسعار و توفير المواد الأساسية للمواطن ،ها هو اليوم رئيس الجمهورية يحمل الذين " يريدون تكميم الأفواه و إجهاض التجربة " فشل إستشارة شعبية على منصات إلكترونية يتم التعبئة لها بواسطة "البرّاح " و الحملات التفسيرية .

نعيب الزمان و العيب فينا ...

و حديثنا قياس."

انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اتهامات وجهها الرئيس لمن وصفهم بمكممي الافواه بسبب عدم المشاركة الفعالة في الاستشارة الإلكترونية.وكان رئيس الجمهورية استقبل يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.وتناول اللقاء وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين في المشاركة في الاستشارة الإلكترونية، وهي صعوبات وفق نفس البلاغ بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس.