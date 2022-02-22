القضاء العسكري يستدعي عبد الرزاق الكيلاني للتحقيق بتهمة الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة ‎‎


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 15:06 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشر الثلاثاء 22 فيفري، المحامي سمير ديلو نسخة من الاستدعاء الذي تلقاه عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني للتحقيق معه كمتهم من طرف القضاء العسكري في بداية شهر مارس المقبل.

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وحسب نص الاستدعاء فان التهم الموجهة للكيلاني تتمثل في الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل .



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