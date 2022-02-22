تضامن مدير معهد بسوسة مع تلميذة من أصول اوكرانية تثير الجدل

اثار مدير معهد بسوسة حالة من السخرية بسبب استقباله تلميذة من أصول أوكرانية للتعبير عن دعم كييف في مواجهة تهديدات موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مساء أمس اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك ، ووقع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبا من مجلس الدوما الاعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.
ونشر مدير معهد شارع الطاهر صفر صورا له اثناء استقباله التلميذة الأوكرانية " اليسا" حيث عبر عن دعمه الكامل لمواقف اوكرانيا.
وقد علق الناشط السياسي برهان بسيس من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على الصورة بالقول " توة سيد المدير علاش هكة تختار الاصطفاف وراء أوكرانيا وتورط الليسي متع سوسة مع الأخ بوتين والوخيان في روسيا الاتحادية...
موش تسرع غير محسوب الموقف هذا؟
لا والمشكل انو عبّر عن دعمو الكامل لاوكرانيا من غير حتى ما يخلي باب الصلح مع روسيا....
تونس يا حبيبتي يا تاج الأوطان..."
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مساء أمس اعتراف بلاده باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك ، ووقع على مرسومين باعتراف روسيا بالجمهوريتين، طالبا من مجلس الدوما الاعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.
ونشر مدير معهد شارع الطاهر صفر صورا له اثناء استقباله التلميذة الأوكرانية " اليسا" حيث عبر عن دعمه الكامل لمواقف اوكرانيا.
وقد علق الناشط السياسي برهان بسيس من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على الصورة بالقول " توة سيد المدير علاش هكة تختار الاصطفاف وراء أوكرانيا وتورط الليسي متع سوسة مع الأخ بوتين والوخيان في روسيا الاتحادية...
موش تسرع غير محسوب الموقف هذا؟
لا والمشكل انو عبّر عن دعمو الكامل لاوكرانيا من غير حتى ما يخلي باب الصلح مع روسيا....
تونس يا حبيبتي يا تاج الأوطان..."
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