المليكي: مشاركة سعيّد في قمة بروكسيل هدفها تمرير رسالة للداخل

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“مشاركة سعيّد في قمة بروكسيل كان لأسباب داخلية”

“مزيد الاقتراض من البنك الدولي ليس حلاّ”

اعتبر النائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته يوم الإثنين 21 فيفري 2022 أن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية هو مبدأ اتفقت عليه الشعوب والأمم لضمان استقلالية القاضي وقدرته على إصدار أحكامه وتطبيق القانون على المواطن العادي ورئيس الدولة والوزير على حدّ السواء.واعتبر حاتم المليكي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس على اذاعة Express FM أن رئيس الجمهورية حاليا فوق المحاسبة، وأكد أن المرسوم 117 فضيحة، ويضع كل القوانين وكل المؤسسات تحت سلطة هذا الأمر.وعبّر المليكي عن استنكاره الشديد لخطاب الغنوشي حول الشيعة والسنة وقال إنه مدخل للفتنة.وقال إن النظام القاعدي يحتاج إلى التفسير حتى يتعرف التونسيون عليه كمشروع، ودعا الرئيس إلى تفسير مشروعه السياسي وعرضه على التونسيين من خلال انتخابات جديدة دون فرضه على التونسيين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.واستغرب حاتم المليكي غياب رئيس الجمهورية قيس سعيد عن القمة الإفريقية، ورجّح أن يكون سبب مشاركة قيس سعيّد في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في بروكسيل داخليا وليس خارجيا.وأوضح أن الرئيس أراد تمرير رسالة للداخل، والردّ على من يعتبرون أن تونس في عزلة وتواجه فتورا في علاقاتها الخارجية والديبلوماسية، واعتبر المليكي أن نتيجة هذه الزيارة كان عكسيا.واعتبر حاتم المليكي أن مزيد الاقتراض من البنك الدولي لإعانة العائلات المعوزة لا يمكن أن يكون حلا بأي حال من الأحوال، وأكد أنه لا بدّ من خلق الثروة والتنمية عوضا عن الاقتراض لتقديم الإعانات.وأشار المليكي إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية بأن “مليارات المليارات تم نهبها وسيعمل على إرجاعها” تضرب قيمة العمل، وتجعل التونسيين في حالة انتظار لاسترجاع هذه الأموال وتوزيعها على الشعب.وقال إن رئيس الجمهورية لا يساند ما جاء في وثيقة الاصلاحات الحكومية التي تتفاوض من خلالها مع صنددوق النقد الدولي.وأوضح أن الاتفاق مع الصندوق مهم لتحصيل بعض الدعم المالي من صندوق النقد، وفتح الباب أمام امكانية تحصّل تونس على قروض وهبات من المانحين الدوليين الآخرين لسدّ عجز ميزانيتها.وعبّر المليكي عن تفاؤله بالمستقبل، وأكد رفض التونسيين للانزلاق إلى الفتنة.