رئيسة الحكومة تستقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

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استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وهنأت رئيسة الحكومة الأمين العام بإعادة انتخابه على رأس المنظمة الشغيلة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، راجية للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم، كما ثمنت وجود امرأتين في المكتب التنفيذي الجديد داعية الى ضرورة تعزيز وجودها في مختلف المناصب القيادية.وجدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة تأكيدها على الدور الفاعل للمنظمة الشغيلة في حلحلة الأوضاع الاجتماعية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم للانطلاق في الأولويات والإصلاحات الضرورية التي ينتظرها التونسيون.من جهته توجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي عقب اللقاء بالشكر لرئيسة الحكومة على تهنئتها له ولكل أعضاء المكتب التنفيذي، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل بعد انتهاء أشغال المؤتمر، على دراسة كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.وأكد رئيس المنظمة الشغيلة أن الاتحاد منفتح على كل الإصلاحات خاصة ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يحتمل التأخير، وأن الإصلاح يجب ان يكون بالعدل والانصاف بين مختلف فئات المجتمع.وأفاد نور الدين الطبوبي أن بلادنا في حاجة إلى تضامن وطني حقيقي والى إرادة صادقة وحقيقية تضع في حسابها مصلحة الشعب التونسي، مؤكدا أنه لا خوف على تونس وأن المستقبل سيكون أفضل.