منظمة أنا يقظ : بودن تفشل في تحقيق وعودها


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 11:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكدت منظمة أنا يقظ في ندوة صحفية لتقديم تقرير "بودن میتر" المتعلق بمراقبة وقياس مدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ الوعود التي التزمت بها عند توليها مهامها، ان وعود بودن تلخصت في 17 وعدا تم تقسيمها الى 10 وعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، و3 وعود في المجال الاقتصادي و4 وعود في المجال الاجتماعي.

...

وبينت المنظمة ان بودن بعد 4 أشهر من توليها رئاسة الحكومة , لم تحقق أيا من هذه الوعود منذ توليها مهامها، ووصفت أداء بودن بالسلبي بالمقارنة مع ما وعدت به، موضحة أن 8 من الوعود لازالت في طور التحقيق، و7 وعود لم تتحقق ووعدين اعتبرتهما المنظمة فضفاضين ولا يمكن قياسهما.


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