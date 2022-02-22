رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا : حالة من الرعب يعيشها أفراد الجالية بسبب التصعيد الأخير لروسيا

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أكد رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي في مداخلة على اذاعة جوهرة اليوم الثلاثاء, أن التصعيد الأخير من روسيا على أوكرانيا يوم أمس باعترافها بجمهوريتي "لوغانسك و دونتيسك" أثار الهلع والخوف الشديد في صفوف أفراد الجالية و الطلبة التونسيين هناك.و أوضح العلوي,أنه تلقى اتصالات من عدد كبير من التونسيين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس للاستفسار عن امكانية التسريع في عودتهم لتونس مؤكدا أنهم يعيشون في حالة رعب كبير بسبب ما يحدث و امكانية التصعيد .و ذكر العلوي,أن العودة إلى تونس صعبة خصوصا في ظل ارتفاع مشط لأسعار تذاكر الطيران داعيا إلى ضرورة التسريع بإرسال طائرة لإجلاء التونسيين العالقين في أوكرانيا مؤكدا أن أغلبهم من الطلبة إضافة إلى وجود عائلات و أطفال و رجال أعمال.و أكد رئيس الجمعية, أنه قام بإحداث خلية أزمة للتنسيق مع أفراد الجالية والطلبة التونسيين بأوكرانيا، موضحا أن الجمعية تلقت اتصالات من سفير تونس بموسكو، طارق بن سالم، والقائمة بالأعمال في سفارة بولونيا، سوسن ذكار، في اطار متابعتهم المتواصلة لأوضاع الجالية في أوكرانيا.المصدر جوهرة