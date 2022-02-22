عبير موسي: تونس تتجه اليوم إلى دولة الخلافة... ونعيش أوج تهديد الدولة المدنية

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الهدف من الحالة الإستثنائية هو عدم وصول الدستوري الحر إلى الانتخابات بأريحية

أكدت اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن تونس تعيش حاليا أوج تهدد الدولة المدنية عبر التشريع للانحراف والإنزلاق الخطير عن النظام الجمهوري.واستنكرت عبير موسي في حوار لها في ماتينال اذاعة شمس ما اعتبرته تبييض تجميع السلط والتشريع لدولة الخلافة.وشدت موسي على أن تونس تتجه اليوم إلى دولة الخلافة، وبينت أن حزبها لديه تخوفات جديدة من الانحراف عن الدولة المدنية.وجددت المتحدثة دعوتها إلى ضرورة غلق ما وصفته بأوكار الفكر الظلامي المتطرف، متهمة رئيس الجمهورية والذي قالت إنه رئيس سلطة تصريف الأعمال بحماية أوكار الفكر الظلامي.وتحدثت عبير موسي عن ميليشات قالت إنها تتدعي من أنصار قيس سعيد تتعمد شن حملة ضد الدستوري الحر.ودعت عبير موسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة حل البرلمان وتحمّل مسؤوليته بخصوص الفصل 80 والمرور إلى انتخابات سابقة لأوانها.وأوضحت أن راشد الغنوشي منتفع من الحالة الحالية بصفته كرئيس للبرلمان.واعتبرت موسي أن الهدف من هذه الفترة، في إشارة للحالة الإستثنائية، والوضع الحالي هو قلب الطاولة وتغيير اللعبة الإنتخابية واللعبة الديمقراطية لعدم وصول الدستوري الحر إلى الإنتخابات بأريحية.وبينت أن صعود حزبها سيُغير وجه تونس وسيضع النقاط على الحروف وسيضع حدا للإسلام السياسي.وشددت على ضرورة فرض الوضوح على المشهد السياسي في تونس، منتقدة بشدة الرزنامة التي أعلن عنها قيس سعيد.وقالت موسي إن هذه الرزنامة خاطئة وأن الإستفتاء غير شرعي وسيُدلس إرادة الشعب.