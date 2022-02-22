الطبوبي: البلاد لم تعد تحتمل الانتظار أكثر


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 08:07 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، في مداخلة له مساء يوم الاثنين على القناة "الوطنية الأولى"، إنّه سيجري قريبا محادثات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

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وبين الطبوبي بأنه "سيتم بعد ذلك اجراء محادثات أخرى مع المنظمات الوطنية لبحث حلول للأزمة الراهنة."

وتابع الطبوبي قائلا "التوقيت انتهى و البلاد لم تعد تحتمل الانتظار أكثر".
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وأكد على ضرورة أن تقوم مختلف القوى السياسية بمراجعة نفسها والعمل على اصلاح ذاتها لما فيه مصلحة البلاد.

البرلمان أصبح من الماضي

ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي القوى السياسية التي تصف إجراءات الـ 25 من جويلية بالانقلاب والمطالبة بعودة نشاط البرلمان إلى مراجعة مواقفها والتنازل من أجل مصلحة البلاد، قائلا إنّ "البرلمان أصبح من الماضي..".

ودعا الطبوبي أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تعديل موقفه إزاء بعض المسائل، معتبرا أنّ "ذلك هو الكفيل بتحقيق انفراج في الوضع السياسي الراهن في البلاد".



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