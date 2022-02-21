محامي نور شيبة: منع منوبي من السفر بالرغم من عدم وجود قرار قضائي

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افاد الاستاذ احمد بن حسانة عضو هيئة الدفاع عن الفنان الشعبي نور شيبة باب نات اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 أن موكله فوجئ خلال توجهه لمطار تونس قرطاج للسفر بمنعه من السفر بالرغم من عدم وجود قرار قضائي في الغرض ،وبين الاستاذ بن حسانة أن منوبه ليس موجودا في أي مصحة مثلما تردد .ويذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قضت مطلع الأسبوع الماضي بعدم سماع الدعوى في حقّ نور شيبة ولاعب دولي سابق في كرة القدم، وذلك في القضية المتعلقة باستهلاك مخدر الكوكايين.