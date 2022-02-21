محامي نور شيبة: منع منوبي من السفر بالرغم من عدم وجود قرار قضائي


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 19:48 قراءة: 0 د, 25 ث
      
افاد الاستاذ احمد بن حسانة عضو هيئة الدفاع عن الفنان الشعبي نور شيبة باب نات اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 أن موكله فوجئ خلال توجهه لمطار تونس قرطاج للسفر بمنعه من السفر بالرغم من عدم وجود قرار قضائي في الغرض ،وبين الاستاذ بن حسانة أن منوبه ليس موجودا في أي مصحة مثلما تردد .

...

ويذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قضت مطلع الأسبوع الماضي بعدم سماع الدعوى في حقّ نور شيبة ولاعب دولي سابق في كرة القدم، وذلك في القضية المتعلقة باستهلاك مخدر الكوكايين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241476



  2.03% (209440 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الاثنين 21 فيفري 2022 | 20 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:01 05:34
Babnet
13°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1016°-1117°-1018°-818°-8
  • Avoirs en devises
    23469,6

  • (21 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27613 DT        1$ =2,87917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fev)   1247,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   