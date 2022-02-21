وزيرة العدل تجتمع برئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 19:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اجتمعت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم برئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي.
وقد خُصّص الاجتماع لاطلاع الوزيرة على سير عمل الهيئة و ما تبذله من مجهودات للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، لاسيما بعد أن بادرت وزارة العدل منذ شهر ديسمبر الماضي بإطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس، والتي تُعدّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
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كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المسائل المتعلقة بالإشكاليات التي تعترض الهيئة في إعداد برامج عملها و سبل تطويرها والمقترحات الممكن اعتمادها في المجال بما يخدم المصلحة العامة.

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