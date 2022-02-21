باردو: سائق دراجة نارية ومرافقه يهددان المارة بساطور ويسلبونهم أموالهم وهواتفهم الجوالة


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 11:34 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو وأثر نصبهم لكمين محكم من الإطاحة بعصابة اجرامية خطيرة كان زعيمها ومرافقه يتنقلان على متن دراجة نارية ثم يعترضان سبيل المارة بجهة باردو ويهددونهم بالاعتداء عليهم بساطور ثم يفتكون منهم أموالهم وهواتفهم الجوالة، وقد تم حجز عدة هواتف جوالة مسروقة وساطور .

...


وقد تم الاحتفاظ بهما باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

..


وللاشارة فإن المتهمين حاولا طعن الأعوان بساطور وقد تمكنوا من السيطرة عليهما .


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