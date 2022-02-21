إحالة محامي على القطب القضائى المالي

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مثل اليوم الاثنين 21 فيفري 2022 في حالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد محامي في العقد الخامس وذاك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه لمدة 10 سنوات في قضية اتهم فيها بتدليس عقد بيع لاحد العقارات ،وقد قبلت المحكمة الاعتراض وباستنطاق المحامي المتهم نفى ما نسب إليه وتمسك بالبراءة نافيا تهمة التدليس.ورافع عنه محاميه وبين لهيئة المحكمة ان موكله تولى تحرير العقد المذكور طبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها من الحقوق العينية وان عدم اطلاعه على السجل العقاري ونسخة منه لا يضر الإجراءات في شى وأنه خلال سنة 2013 امضى على الاطلاع دون التوجه مباشرة و أن اخذ النسخة يدخل في جريان العمل من قبل جميع المحامين باعتبار أن الإيداع يستوجب الامضاء في حين أن السحب يتم عن طريق الكتبة ،مشددا على كون موكله كان على حسن نية خلال مباشرة جميع الأعمال ،مضيفا وأنه سبق أن تم سماعه في قضية مماثلة ،كما سبق الحكم بالحفظ في قضية أخرى مشابهة وأدلى بجملة من المؤيدات تثبت ذلك .وبين محامي المتهم وان امضاء البائع تم خلال سنة2010 وأنه بذلك منوبه لم يدلس عقد البيع .وباعذار المتهم طلب من المحكمة البراءة فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.