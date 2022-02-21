بسيس: لم يتم الاعداد الجيّد لزيارة الرئيس لبروكسيل ..

انتقد الناشط السياسي والإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ظروف زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى بروكسال لحضور القمة الأوروبية الإفريقية.
وقال بسيس ان الزيارة لم تكن مبرمجة ضمن الوفود التي حضرت المؤتمر متابعا " جاء الوقت الذي اصبح رئيس تونس يلتقي الوفود في الكلوارات وفي المشرب".
وأضاف برهان بسيس " صحيح ان رئيسة البرلمان الاوروبي اخطات بنشر تلك الصورة الشهيرة مع الرئيس قيس سعيد لكن ذلك يثبت تدهور العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عاد مساء الجمعة، إلى تونس إثر مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.
وقد أجرى رئيس الجمهورية، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محادثات ولقاءات مع عدد من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الافريقي. والتقى، في هذا الإطار، كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا متسولا ، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز و المستشار النمساوي كارل نيهامر و محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر
وقال بسيس ان الزيارة لم تكن مبرمجة ضمن الوفود التي حضرت المؤتمر متابعا " جاء الوقت الذي اصبح رئيس تونس يلتقي الوفود في الكلوارات وفي المشرب".
وأضاف برهان بسيس " صحيح ان رئيسة البرلمان الاوروبي اخطات بنشر تلك الصورة الشهيرة مع الرئيس قيس سعيد لكن ذلك يثبت تدهور العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عاد مساء الجمعة، إلى تونس إثر مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي 17 و18 فيفري 2022 ببروكسيل.
وقد أجرى رئيس الجمهورية، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، محادثات ولقاءات مع عدد من القادة المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الافريقي. والتقى، في هذا الإطار، كلا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا متسولا ، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز و المستشار النمساوي كارل نيهامر و محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر
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