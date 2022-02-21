وليد جلاد "كان يربح قيس سعيد في الانتخابات أعتزل السياسة وأعتكف"


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 10:40 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الناشط السياسي والقيادي في حزب تحيا تونس وليد جلاد في حوار على قناة التاسعة ان الشعب التونسي لن يعيد انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية مجددا مشككا في استطلاعات الرأي.
وأضاف جلاد " كان يربح قيس سعيد في الانتخابات نعتزل السياسة ونعتكف" متابعا " لدي ثقة في ذكاء وفطنة التونسيين".
...

وتابع وليد جلاد " رغم اني اشكك في نية الرئيس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر المقبل لكن الشعب سيفكر قبل منحه الثقة خاصة مع تازم الوضع الاقتصادي".


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