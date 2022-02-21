كورشيد: تعمد منع أجور النواب مدة سبعة أشهر كاملة جريمة لا يمكن السكوت عنها


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال النائب في البرلمان المجمد مبروك كرشيد الأحد أن تعمد منع أجور النواب الموظفين مدة سبعة أشهر كاملة جريمة تجويع لهم ولعوائلهم لا يمكن السكوت عنها".

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وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قال كورشيد إن السلطات "وضعت الوزراء السابقين والنواب تحت طائلة المنع من السفر والتضييق الأمني دون توجيه تهم قضائية محددة، وهو ما يُعرف بإجراء أس 17".

وافاد ان "إخضاع جوازات السفر الجديدة التابعة للنواب والوزراء إلى استشارة وزير الداخلية، ممارسة ترفّع عنها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وسقطت فيها دولة الرئيس".
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وختم كورشيد قائلا "أضع نفسي ومكتبي على ذمة كل من تضرر من هذه التصرفات القمعية والتطوع للدفاع عن المتضررين من هذه الإجراءات".

يشار أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان اصدر أمرا رئاسيا يتعلق "بـتدابير استثنائية " تعلقت بتعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241434

3azizou  (Tunisia)  |Lundi 21 Février 2022 à 10h 16m |           
Il cherche une nouvelle verginitè



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