جمعية دار تونس بأوكرانيا: 'الوضع مستقر ولا شيء يدعو إلى القلق'

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طمأن صبيحة اليوم الإثنين 21 فيفري 2022، رئيس جمعية دار تونس بأوكرانيا محمد أمين المثلوثي، عائلات المقيمين بأوكرانيا على الوضع في هذا البلد.وفي تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، أكد المثلوثي أن الوضع مستقر بنسبة 97 بالمائة وعادي بكل المناطق التي تخضع للسلطات الأوكرانية باستثناء المناوشات المتواصل منذ سنة 2014 في منطقة دونباس بين السلطة الأوكرانية وانفصاليين.وشدّد المتحدث على أنه لا يوجد أي توغل روسي، مبينا أنه تم تكوين خلية أزمة بالتنسيق مع السفارة التونسية، إلى جانب تنظيم اجتماع للجنة العربية والمسلمة بأوكرانيا يوم أمس.وقال المثلولي إن الإجتماعات تركت باب حرية المغادرة مفتوحا، مشددا على أنه لا شيء يدعو للقلق.