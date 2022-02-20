اجتماع هام للتحالف من أجل النادي الأفريقي


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 17:09 قراءة: 0 د, 44 ث
      
عقد التحالف من أجل النادي الإفريقي يوم الأحد 20 فيفري إجتماعه الدوري على مستوى هيئته المديرة برئاسة الدكتور محسن الطرابلسي.

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من بين النقاط الواردة في جدول أعمال الاجتماع، كانت التقارير المالية عن أنشطة التحالف تمهيدا لعقد جلسة تقييمية قادمة، وكذلك الأنشطة المستقبلية للتحالف بتمويل من الصندوق القار لدعم النادي الإفريقي Fond Socios CA

كما تطرق إلى سبل تعزيز التعاون مع إدارة النادي، خاصة فيما يتعلق بمشروعي الحافلات و معدات المركز الطبي من إهداء الدكتور ناجح فرح.
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وقد تم التاكيد في هذا الاجتماع علي انتهاء كل الاجراءات الخاصة بتنفيذ هاذين المشروعين، لاسيما وأن الحافلات الثلاث جاهزة للتسليم.

كما كان الاجتماع الذي حضره كل اعضاء مناسبة للتواصل وتدارس ملاحظات الاحباء وتدارس اقتراحاتهم في مايهم النادي.

ويعد التحالف ثاني مساهم بعد بوصبيع بحوالي مليون دينار في عملية انقاذ النادي بفضل الثقة التي يحظي بها اعضائه فضلا عن تكفل رئيسه بالتسيير لحد عقد جلسة انتخابة انبثقت عنها الهيئة الحالية.

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