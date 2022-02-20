وزارة الخارجية تنعى أحد مؤسّسي وزارة الخارجية التونسية: الدبلوماسي والكاتب الحبيب نويرة

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نشاطاته الثقافية وإصداراته

والحبيب نويرة هو الاخ الاصغر للفقيد رجل الدولة الوزير الاول الهادي نويرة.وولد الفقيد في 3 جوان 1925، وكان الاصغر لستة ابناء.بدأ حياته الدراسية بمدينة المنستير بالمدرسة القرآنية ثم المدرسة العربية- الفرنسية قبل الالتحاق بجامع الزيتونة المعمور حيث حاز على الشهادة العلمية في التاريخ سنة 1950.انتقل بعد ذلك الى مصر لاتمام دراسته الجامعية في القاهرة اين تحصل على الاجازة في التاريخ سنة 1955. وكان الفقيد مناضلا ضد الاحتلال الفرنسي حيث سجن سنة 1941 بتهمة توزيع مناشير والانتماء لتنظيم غير مرخّص له.عمل الفقيد في مجال التدريس قبل الالتحاق بالسلك الدبلوماسي غداة الاستقلال، حيث شارك في أول مناظرة لانتداب كتبة سلك دبلوماسي والتحق بالوزارة في 30 جوان 1956.وتقلد عديد الخطط وارتقى في السلّم الدبلوماسي من كاتب الشؤون الخارجية بسفارة تونس بالعاصمة الليبية طرابلس ثمّ الرباط، فقائمٍ بالأعمال بسفارة تونس ببغداد ثمّ بالقاهرة، وتولى الفقيد منصب سفير تونس بكل من العراق، والكويت فسوريا ومصر .كما أمضى المرحوم فترة تقاعده في مسقط رأسه بمدينة المنستير حيث اسهم في الانشطة الثقافية في هذه المدينة وصلب جمعية المتقاعدين.إثر خروجه إلى التقاعد في 31 ديسمبر 1986، تفرّغ الأستاذ الحبيب نويرة للمطالعة وكتابة مذكراته وجمع الوثائق التاريخية والتأريخ لعائلة نويرة ومدينة المنستير وحضور الاجتماعات بالنوادي والمنابر الأدبيّة والفكرية وفي مقدمتها "نادي الأجيال بالمنستير" و "نادي بُشرى الخير" و "نادي الأحد" بتونس العاصمة... الخ.هذا وقد صدرت للفقيد إلى حد الآن ستة مؤلفات وهي تباعا:• ذكريات عصفت بي، دار سراس للنشر، تونس 1992. كما صدر في طبعة منقّحة ومزيدة من طرف الشركة التونسية لفنون الرسم بعنوان سيرة حياة، جزء أوّل سنة 2014.• يوميّات دبلوماسي في الوطن العربي، نشر وتوزيع مؤسّسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس 1996. صدر في جزئين عن دار تونس للنشر، تونس 2014.• مراسلات وإرساليات (بالقلمين العربي والفرنسي)، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس 2002. كما صدر في طبعة ثانية منقّحة ومزيدة من طرف المكتبة الوطنية سنة 2016.• سنوات المحنة والكفاح 1925-1965 من خلال رسائل أصحابها (في جزئين)، دار تونس للنشر، تونس 2007.• وثائق حول مدينة المنستير، مطبعة فرشيو، المنستير 14 أفريل 2011.• النوادي الأدبية في تونس، مطبعة فرشيو، المنستير 30 سبتمبر 2016.