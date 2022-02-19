بروكسيل - رئيس الجمهورية و حرمه يشاركان في حفل عشاء بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 17:04 قراءة: 0 د, 16 ث
      
شارك رئيس الجمهورية و حرمه، يوم الخميس 17 فيفري 2022 ببروكسيل، في حفل العشاء الذي انتظم على شرف رؤساء الدول والحكومات وعقيلاتهم بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي.

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ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كانت هذه المأدبة مناسبة التقى خلالها رئيس الجمهورية وحرمه بعدد من قادة الدول والحكومات وكبار الضيوف والشخصيات المشاركين في القمة.

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