بروكسيل - رئيس الجمهورية و حرمه يشاركان في حفل عشاء بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي

شارك رئيس الجمهورية و حرمه، يوم الخميس 17 فيفري 2022 ببروكسيل، في حفل العشاء الذي انتظم على شرف رؤساء الدول والحكومات وعقيلاتهم بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كانت هذه المأدبة مناسبة التقى خلالها رئيس الجمهورية وحرمه بعدد من قادة الدول والحكومات وكبار الضيوف والشخصيات المشاركين في القمة.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كانت هذه المأدبة مناسبة التقى خلالها رئيس الجمهورية وحرمه بعدد من قادة الدول والحكومات وكبار الضيوف والشخصيات المشاركين في القمة.
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