بروكسيل - رئيس الجمهورية و حرمه يشاركان في حفل عشاء بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي

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شارك رئيس الجمهورية و حرمه، يوم الخميس 17 فيفري 2022 ببروكسيل، في حفل العشاء الذي انتظم على شرف رؤساء الدول والحكومات وعقيلاتهم بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كانت هذه المأدبة مناسبة التقى خلالها رئيس الجمهورية وحرمه بعدد من قادة الدول والحكومات وكبار الضيوف والشخصيات المشاركين في القمة.