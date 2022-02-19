سعيّد : اليوم نصل الليل بالنهار ونعمل دون انقطاع، ولن نخيب آمال شعبنا في العزة والكرامة والحرية..


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 17:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 19 فيفري 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

...

وتطرق اللقاء إلى سير العمل الحكومي في الفترة الفارطة، وتحديد الأولويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.

وقال رئيس الجمهورية بالمناسبة : "إننا اليوم نصل الليل بالنهار ونعمل دون انقطاع، ولن نخيب آمال شعبنا في العزة والكرامة والحرية، ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد".
..


واستهجن رئيس الدولة، تقلب مواقف بعض الأطراف السياسية التي كانت قد اعتصمت سنة 2013 في باردو ضد الأغلبية التي أفرزتها انتخابات 2011، واصبحوا اليوم "يجلسون إلى نفس المأدبة ويتقاسمون نفس المائدة".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241365



  1.94% (199671 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

السبت 19 فيفري 2022 | 18 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:37 12:40 07:03 05:37
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1218°-1217°-1115°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   