سعيّد : اليوم نصل الليل بالنهار ونعمل دون انقطاع، ولن نخيب آمال شعبنا في العزة والكرامة والحرية..

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 19 فيفري 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.وتطرق اللقاء إلى سير العمل الحكومي في الفترة الفارطة، وتحديد الأولويات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة.وقال رئيس الجمهورية بالمناسبة : "إننا اليوم نصل الليل بالنهار ونعمل دون انقطاع، ولن نخيب آمال شعبنا في العزة والكرامة والحرية، ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد".واستهجن رئيس الدولة، تقلب مواقف بعض الأطراف السياسية التي كانت قد اعتصمت سنة 2013 في باردو ضد الأغلبية التي أفرزتها انتخابات 2011، واصبحوا اليوم "يجلسون إلى نفس المأدبة ويتقاسمون نفس المائدة".