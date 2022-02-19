فريد بلحاج:'' الفترة القادمة ستكون دقيقة... و هذه أهم الإصلاحات التي يدعو لها البنك الدولي في تونس''

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خطابنا في لبنان حاد وحاد جدا والوضع في تونس مغاير

أهم الإصلاحات التي يدعو لها البنك الدولي في تونس

تونس ليست في عزلة

قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، اليوم السبت، خلال حواره في حصة "Le grand debat" على اذاعة شمس إن الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية من ركائز تونس.وأفاد بلحاج ان الفترة القادمة ستكون دقيقة على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.كما دعا بلحاج إلى التعويل على المنظمتين خلال الفترة القادمة، مثمنا إعادة الثقة في نور الدين الطبوبي على رأس الإتحاد.وعلى ذلك، أقر ان الإتحاد على وعي كبير بالأوضاع في تونس، لافتا النظر إلى أنه إلتقى الطبوبي ليهنئه على إعادة انتخابية على رأس المنظمة الشغيلة.و قال فريد بلحاج، إن خطابهم حاد وحاد جدا في لبنان والوضع في تونس مغاير، وفق تعبيره.وأشار إلى أن السياسيين في لبنان يتعمدون تدمير بلادهم.وأقر بلحاج ان الوضع في تونس صعب ورغم الإختلافات السياسية إلا انه لا يمكن القول بان السياسيين في تونس يريدون تدمير البلاد، مشددا التأكيد على ان الوضع في تونس على غير ماهو عليه في لبنان.وأكد فريد بلحاج انه لا يدافع عن تونس لكن البنك الدولي يحاول إيجاد الإجابة حسب واقع الدولة التي يشتغل فيها، وفق تعبيره.واكد فريد بلحاج على ضرورة ان تكون مواجهة إقتصاد الريع من بين الإصلاحات التي تعتزم تونس إجراؤها.وقال إن إقتصاد الريع من أكبر النقاط التي تثير المخاوف، مشددا على ضرورة القضاء عليه.هذا وأفاد بالحاج ان تواصل غلق ميناء رادس يتسبب في تكلفة إقتصادية باهضة لتونس على مستوى دخول وخروج البضائع.وشدد على ضرورة التركيز على قطاع الطاقة وعدة مواضيع أخرى لها علاقة مباشرة بتدخل القطاع الخاص في قطاعات مغلقة عليه.وعلى ذلك، اكد بالحاج ان القطاع الخاص هو الحل، لافتا النظر إلى أن منظوري منظمة الاعراف أعربوا عن إستعدادهم للتضحية باموالهم، وفق تعبيره.كما أكد بالحاج على ضرورة كسر باب الإحتكار في عدد من القطاعات.وأقر أن الإصلاحات الكبرى يجب ان تكون موجهة لخلق الثروة وتجاوز الأزمة والخروج من الوضع الراهن في تونس.ودعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التخلص من فكرة ان تونس في عزلة.وأكد ان تونس ليس أبدا في عزلة ولها شركاؤها والأطراف الداعمة لها.وأقر بلحاج أن تونس ومنذ سنوات موجودة وسط الإهتمامات الإيجابية للعالم، وفق تعبيره.وشدد فريد بالحاج ان إمكانية الإصلاح والخروج من الازمة في تونس ممكنة جدا.