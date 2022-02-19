وزيرة التجارة تطمئن التونسيين: في شهر رمضان ... كل واحد بش ياكل البريكة متاعو وجميع المواد الأساسية متوفّرة


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 11:52 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أكدت الجمعة 18 فيفري، وزيرة التجارة فضيلة الرابحي ان المواد الاساسية من لحوم وفرينة وسميد وسكر وحليب وبيض وغيرها ستكون متوفرة في شهر رمضان بكميات هامة.

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وفي حوار لموقع تونس الرقمية، طمأنت فضيلة الرابحي التونسيين بأن هناك على سبيل المثال مخزون من الحليب يقدر ب25 مليون لتر الي جانب الانتاج الشهري وان هناك مخزون من البيض ب25 مليون بيضة الي جانب انااج شهري ب150 مليون بيضة وقالت مخاطبة التونسيين "كل واحد بش ياكل البريكة متاعو ..اطمانو عليها ".



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