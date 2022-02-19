إيقاف برنامج ‘جو هبال’ لمنال عمارة على قناة قرطاج+

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أعلنت الفنانة الاستعراضية منال عمارة ،يوم الجمعة 12 فيفري 2022 ، عن إنسحابها من تقديم برنامج "جو هبال" على قناة قرطاج +.و قالت عمارة في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، "أعلن إنسحابي بصفة نهائية من برنامج جول هبال على قناة قرطاج+ بسبب عدم توفر الشروط الأدنى لحسن سير العمل".و أكدت عمارة أنها ستقدم التفاصيل قريبا حول إنسحابها ، متقدمة بالشكر الى كل الفريق الفني و التقني الذي عمل معها ، كما شكرت القناة التي منحتها فرصة تقديم برنامج".يذكر أن برنامج سهرة السبت على قرطاج + شمس ونجوم من تقديم شمس الدين باشا عرف نجاحا لافتا السنة الفارطة على عكس برنامج "جو هبال" في سهرة السبت هذه السنة حيث كان محل عددا من الانتقادات لاداء منال عمارة الباهت والذي لم يكن موفقا حيث علق الاعلامي سمير الوافي بانها خيبة أمل كبرى في التقديم و اهدار للمال و الطاقة و يتقاسم مع الوافي هذا الرأي ، الصحفي مكي هلال الذي انتقد برنامج’جو هبال’ لهذه الاخيرة...