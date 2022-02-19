إيقاف برنامج ‘جو هبال’ لمنال عمارة على قناة قرطاج+


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 09:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت الفنانة الاستعراضية منال عمارة ،يوم الجمعة 12 فيفري 2022 ، عن إنسحابها من تقديم برنامج "جو هبال" على قناة قرطاج +.

...

و قالت عمارة في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، "أعلن إنسحابي بصفة نهائية من برنامج جول هبال على قناة قرطاج+ بسبب عدم توفر الشروط الأدنى لحسن سير العمل".
و أكدت عمارة أنها ستقدم التفاصيل قريبا حول إنسحابها ، متقدمة بالشكر الى كل الفريق الفني و التقني الذي عمل معها ، كما شكرت القناة التي منحتها فرصة تقديم برنامج".

..

يذكر أن برنامج سهرة السبت على قرطاج + شمس ونجوم من تقديم شمس الدين باشا عرف نجاحا لافتا السنة الفارطة على عكس برنامج "جو هبال" في سهرة السبت هذه السنة حيث كان محل عددا من الانتقادات لاداء منال عمارة الباهت والذي لم يكن موفقا حيث علق الاعلامي سمير الوافي بانها خيبة أمل كبرى في التقديم و اهدار للمال و الطاقة و يتقاسم مع الوافي هذا الرأي ، الصحفي مكي هلال الذي انتقد برنامج’جو هبال’ لهذه الاخيرة...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241342



  1.92% (197968 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

السبت 19 فيفري 2022 | 18 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:37 12:40 07:03 05:37
Babnet
15°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1218°-1217°-1115°-1217°-11
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   