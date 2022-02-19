"سيغما كونساي": نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية ونبيل القروي يعود للقائمة


Publié le Samedi 19 Février 2022 - 09:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تصدّر حزب الدستوري الحر، نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، حسب سبر آراء قامت به مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب.

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وتحصل الدستور الحر على نسبة 32.6% في الشهر الحالي مقابل 34 % في جانفي الفارط، يليه مباشرة "حزب قيس سعيد" بـ30.6% من نوايا التصويت (33.0% في جانفي الفارط)، حركة النهضة بـ 10.4 % ، ثم حركة الشعب بـ 4.1 % و"حزب الصافي سعيد" في المرتبة الخامسة بـ 2.9%، ".

و عن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، حلّ قيس سعيّد أوّلا بنسبة 83.4 %، تلته عبير موسي بـ 4.6 %، ثم الصافي سعيد بـ 2 % ثم الفاضل عبد الكافي بـ 1.1 % وحلّ بالمرتبة الخامسة نبيل القروي بنسبة 1 %.
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وتمت الإشارة في ذات سبر الآراء إلى أن نسبة 29 بالمائة لا يدلون بنوايا تصويتهم.

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