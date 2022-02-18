لطفي العبدلي يكشف: بعد حضور نادية عكاشة وروني الطرابلسي في العرض بباريس سفارة تونس بعْثت جماعة يتبعو فينا يقيّدو في الاحوال

قال الكوميدي لطلفي العبدلي ان حضور مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة ووزير السياحة السابق روني الطرابلسي أثار جدلا واسعا ليس فقط في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بل ايضا على المستوى الرسمي.
وأوضح العبدلي أنه وبعد حضور نادية عكاشة في العرض قامت سفارة تونس بباريس بارسال سيارة تقوم بمراقبتهم وقال ساخرا " السفارة ما عندهم ما يعملوا باعثين كرهبة فيها جماعة يتبعو فينا ويقيدوا في الاحوال".
وأوضح العبدلي أنه وبعد حضور نادية عكاشة في العرض قامت سفارة تونس بباريس بارسال سيارة تقوم بمراقبتهم وقال ساخرا " السفارة ما عندهم ما يعملوا باعثين كرهبة فيها جماعة يتبعو فينا ويقيدوا في الاحوال".
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