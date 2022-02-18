لطفي العبدلي يكشف: بعد حضور نادية عكاشة وروني الطرابلسي في العرض بباريس سفارة تونس بعْثت جماعة يتبعو فينا يقيّدو في الاحوال


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 12:44 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الكوميدي لطلفي العبدلي ان حضور مديرة الديوان السابقة نادية عكاشة ووزير السياحة السابق روني الطرابلسي أثار جدلا واسعا ليس فقط في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بل ايضا على المستوى الرسمي.
وأوضح العبدلي أنه وبعد حضور نادية عكاشة في العرض قامت سفارة تونس بباريس بارسال سيارة تقوم بمراقبتهم وقال ساخرا " السفارة ما عندهم ما يعملوا باعثين كرهبة فيها جماعة يتبعو فينا ويقيدوا في الاحوال".
...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241290



  1.90% (195910 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
Radio Mosaique| Jawhara| x

الجمعة 18 فيفري 2022 | 17 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:36 12:40 07:04 05:38
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1322°-1217°-1217°-1016°-12
  • Avoirs en devises
    23431,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27800 DT        1$ =2,88057 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   825,98 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   