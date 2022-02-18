نوفلار تعتمد سياسة جديدة لخدمات الأمتعة على خطوطها الرابطة بين تونس و اسطنبول


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 14:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت نوفلار عن إرساء سياسة جديدة لخدمات الأمتعة تخصّ رحلاتها الرابطة بين تونس واسطنبول وذلك انطلاقا من يوم 21 فيفري 2022.

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وطبقا لهذه السياسة الجديدة لخدمات الامتعة يتمتع المسافرون على الخطوط الرابطة بين تونس واسطنبول بإمكانية تسجيل حقيبتين، الوزن الأقصى لكلّ واحدة منهما 20 كلغ. إضافة إلى حقيبة واحدة في المقصورة وزنها الأقصى 8 كلغ.

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وينطلق العمل بهذه السياسة الجديدة لخدمات الامتعة ابتداء من يوم 21 فيفري 2022 وستطبق على التذاكر الصادرة اعتبارا من تاريخ 15 فيفري 2022.

أمّا بالنسبة للحرفاء المسافرين ابتداء من 21 فيفري 2022، والذين اقتنوا تذاكرهم قبل تاريخ 15 فيفري 2022، فإنّ نوفلار تطبقّ سياسة الأمتعة المعمول بها بتاريخ إصدار تلك التذاكر.

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