السعودية.. غضب بعد إزالة أحياء عشوائية في جدة

وكالات -

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في السعودية مقاطع فيديو وثقت عمليات هدم المنازل العشوائية في جدة بغرب المملكة، في حملة بدأت قبل أشهر أثارت غضبا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل.وتواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة وتطوير الأحياء العشوائية في المدينة، فيما تعتزم الجهات المعنية استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة "المدينة".وتتوزع هذه المنازل التاريخية على 7 مناطق في الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها، فيما تضم كل منطقة ما يقارب من 10 منازل.وترغب الجهات الحكومية في الحفاظ على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة، ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.كما تم تحديد آلية إزالة المنازل العشوائية المحيطة والملاصقة للمنازل التاريخية، إذ ستتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين.وسيشهد النصف الأول من أعمال الإزالة استخدام المعدات الثقيلة، أما الجزء الثاني فسيتم استخدام الأيدي العاملة حتى تكون عملية الإزالة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية.إلى ذلك، حذرت باحثة أكاديمية، في رسالة دكتوراه حصلت عليها عن واقع العشوائيات في جدة، من تنامي نسبة الجريمة في مثل هذه المواقع، بحسب صحيفة "عكاظ".