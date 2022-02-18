منصف بن سعيد: شاركت في الاستشارة الالكترونية 6 مرات وكل مرة ندخل يبعثولي رقم جديد ...نحب نعاون سيد الرئيس


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 10:37 قراءة: 1 د, 15 ث
      
قال الجمعة 18 فيفري، كرونيكور برنامج الراف ماق منصف بن سعيد انه شارك في الاستشارة الالكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية 6 مرّات.
وقال منصف بن سعيد انه في كل مرة يزور موقع الاستشارة يتحصل على رقم جديد يمكنه من المشاركة وبرّر منصف بن سعيد مشاركاته المتعددة في الاستشارة بأنه "يحب يعاون سيد الرئيس". (الفيديو الدقيقة 2.45)
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يذكر أن عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية التي فُتحت رسميّا للعموم، يوم 15 جانفي 2022 وتستمر إلى غاية 20 مارس المقبل، بلغ 195222 مشاركا وذلك إلى حدود صباح اليوم الجمعة من أصل 10 ملايين //سنهم يفوق16 سنة // من سكان البلاد والمقدّر عددهم بأكثر من 11 مليون نسمة.
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واعتبر المختص في علم الاجتماع، سامي نصر، في تصريح اعلامي يوم أمس الخميس، أنّ النتائج "الهزيلة جدّا" للمشاركة في الاستشارة الوطنية، "ليست مفاجئة"، نظرا إلى أنّ السّمة الرّئيسية التي طبعت التونسيين على مختلف مشاربهم هي "العزوف" عن المشاركة في الشأن العام عموماً والسياسي منه بالخصوص .




ولاحظ نصر أنّ السياسة الاتصاليّة "غير المهنيّة" التي انتهجتها الأجهزة الرّسمية للدّولة، سواء كانت رئاسة الجمهورية (صاحبة الاستشارة) أو الحكومة، "كانت وما تزال من الأسباب الرئيسية التي عمّقت حدّة هذا العزوف وأدّت بالتالي إلى هذه النتائج الهزيلة بعد مرور شهر على انطلاقها"، موضحا أنّه عدا الانطلاق المتأخر للحملة الاتصاليّة للتحفيز على المشاركة في الاستشارة، فإنّ الاستراتيجية ذاتها صيغت بطرق تقليدية (ومضات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للوزارات والملصقات الإعلانية)، "في حين أنه كان من الأجدى الاستعانة بفريق مختصّ في الاتصال لوضع استراتيجية مبتكرة لإنجاح الاستشارة".

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 241274

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 18 Février 2022 à 11h 01m |           
إذا كان السيد هذا شارك 6 مرات يعني حتى المسجلين غالطين رغم تدني نسبة المسجلين - ربي يقدر الخير على تونس

Tuttifrutti  (Tunisia)  |Vendredi 18 Février 2022 à 10h 57m |           
الرخس والبخس بلي تسوم تخسر

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 18 Février 2022 à 10h 52m |           
عمل العار ...
قمة في التملق والتزحليق والفارينة هو والبارودي



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