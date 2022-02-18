مؤشر الثقة الكبرى في الشخصيات السياسية : قيس سعيد ونجلاء بودن في الصدارة

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الانعدام الكلي للثقة

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أكثر من 52 بالمئة من التونسين غير راضين على سير الأمور في البلاد

تفاؤل في ولايات الوسط الغربي

كشف البارومتر السياسي لمؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة المغرب و الخاص بشهر فيفري, عن تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد لقائمة الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة كبرى لدى التونسيين بنسبة 67 بالمائة.و احتلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن المرتبة الثانية بنسبة 34 بالمائة يليها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ب 18 بالمائة ثم الصافي سعيد ب16 بالمائة، ويختتم خماسي الطليعة القيادي السابق بحركة النهضة عبدالفتاح مورو ب15 بالمائةوقد تصدر رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قائمة الانعدام الكلي للثقة بـ89 بالمائة.ثم علي لعريض والنائب بالبرلمان سيف الدين مخلوف والرئيس الاسبق المنصف المرزوقي .وأظهر الباروميتر السياسي لشهر فيفري الغلبة الطفيفة للتفاؤل على التشاؤم خلال هذا الشهر49.8 بالمئة مقابل 46.2 بالمئة.ورغم الغلبة الطفيفة للتفاؤل فأن رضا التونسيين على سير الأمور في البلاد سلبي الى حد ما حيث تقدر نسبة عدم الرضا ب52.9 بالمئة مقابل 47 بالمئة، كما نجد أن أكثر من الثلت أي 35 بالمئة غير راضين بالمرة مقابل خُمُس العينة (20بالمئة) من الذين يعبرون عن رضاهم التامّ.وسجلت أعلى نسبة تفاؤل في ولايات الوسط الغربي (القيروان، سيدي بوزيد، القصرين) متبوعة بتونس الكبرى ثم بولايات الشمال الغربي في حين أن أكثر الولايات تشاؤما نجد صفاقس ثم الجنوب الشرقي (قابس، مدنين،تطاوين) وبدرجة أقل الوسط الشرقي( سوسة، المنستير، المهدية).وأظهر الباروميتر أن الرجال أكثر تفاؤلا بكثير من النساء 55 بالمئة مقابل 44 بالمئة، كما بين أن 52 بالمئة من النساء متشائمات مقابل 41 بالمئة من الرجال.ويغلب التفاؤل عند الطبقة المرفهة الوسطى العليا في حين أن الطبقة الشعبية هي الأكثر تشاؤما تليها في ذلك الطبقة الوسطى السفلى، في حين تعتبر 68 بالمئة من فئة الشباب (15 سنة--25 سنة) المستجوبة، أن البلاد تسير في الطريق الخطأ بينما عبر 63 بالمئة من الذين تجاوزا الستين سنة عن تفاؤلهم، ويكون صغار الكهول (26 سنة الى 44 سنة) متشائمين بوضوح 56 بالمئة على عكس الكهول (45سنة-59سنة) المتفائيلين بنسبة 57 بالمئة.