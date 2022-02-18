الغنوشي: مجلس النواب عائد لا محالة

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قيس سعيّد لا مستقبل له بيننا وعربيته ركيكة

أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، الخميس، أن "البرلمان عائد لا محالة أحب من أحب وكره من كره".جاء ذلك في مداخلة للغنوشي خلال اجتماع تضامني مع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ، نظمه حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية" ، بحضور شخصيات حزبية ونشطاء سياسيون ونواب في البرلمان.وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت النهضة "اختطاف" البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في 3 جانفي الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.وقال الغنوشي في مداخلته إن "البرلمان عائد بأعضائه لا محالة أحب من أحب وكره من كره" .وفي سياق الحديث عن الأزمة السياسية الحاصلة في تونس قال الغنوشي "مشروع قيس سعيد يعيش بسبب تفرقنا كقوى سياسية، بالإضافة لوجود نزعة إقصائية وشيطنة 10 سنوات من الثورة".وأضاف الغنوشي: " لابد أن نأخذ الدرس مما حصل ولا أحد منا قادر لوحده عل دفع هذا البلاء" في إشارة الى الإجراءات التي يتخذها الرئيس قيس سعيّد.وتابع الغنوشي "الديمقراطية قطار متوقف وأمامه سد وينبغي أن يزاح هذا السد".وشدد على أن "الوضع في تونس شبيه بوضع الحركات الوطنية، ويجب تقديم المهام الوطنية عن كل المهام الحزبية".وقال راشد الغنوشي إن رئيس الدولة قيس سعيّد فاقد للمسيرة السياسية والخبرة وأول وظيفة له في حياته كانت رئاسة الجمهورية، واصفا حملة التفسيرية بالتشيع ولغته العربية ركيكة وغير فصيحة.مضيفا بأن سعيد يعيش خارج زمننا هذا ولا مستقبل له خلافا للشعب التونسي وفق توصيف الغنوشي.الغنوشي قارن بين رئيس الجمهورية ومنافسه في الدور الثاني نبيل القروي فقال: ''قل عن القروي ما شئت إلا أنك لا يمكن أن تنكر أن هذا الرجل أسس وسيّر مؤسسة إعلامية ناجحة خلافا للمنقلب الذي يريد اقصاء شعب كامل ومحو ثورته.