وزير الإقتصاد والتخطيط يشرف على الجلسة الأولى للجنة الإستثمار بالصندوق التونسي للإستثمار

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أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عشية أمس الإربعاء 16 فيفري 2022 بمقر الصندوق التونسي للإستثمار على الجلسة الأولى للجنة الإستثمار بحضور المدير العام للصندوق محمد الورتتاني وأعضاء اللجنة.وقد خصصت الجلسة للنظر في مشروع إحداث خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها التي تعرضت الى صعوبات جراء تداعيات جائحة COVID بما يمكنها من تعزيز نشاطها وضمان ديمومتها والمحافظة عل مواطن الشغل بها.وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي الوطني، مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد آليات مبتكرة وفعالة ومرنة لتمويلها، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي يمكن للصندوق أن يلعبه كفاعل جديد في تمويل المشاريع وإنجاح الإسثمارات والمساهمة في دفع النشاط الإقتصادي بالبلاد وتحقيق أهدافه خاصة على مستوى خلق الثروة والرفع من نسق النمو وإحداث فرص جديدة للتشغيل.