تطورات جديدة في ملف قضية غرق محب الافريقي عمر العبيدي

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ظرت اليوم الخميس 17 فيفري 2022 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وللمرة الثانية في ملف قضية غرق محب الافريقي عمر العبيدي خلال سنة 2019 في وادي بالقرب من ملعب رادس اثر مطاردة أمنية لبعض الجماهير الذين قاموا باعمال شغب اثر نهاية المباراة ،وبالمناداة على أعوان الأمن المتهمين لم يحضر أي منهم وحضر محامي في حقهم وطلب التأخير وتعهد باحضارهم في الجلسة القادمة.من جابنه طلب محامو هيىة الدفاع في قضية عمر العبيدي ضرورة مثول الأعوان المتهمين أمام القضاء كما طلبوا بتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة للقيام في حق وزارة الداخلية باعتبار أن الاعوان المتهمين ينتمون إليها ،كماوتقدموا ب3 مطالب للقيام بالحق الشخصي في حق كل من جمعية النادي الافريقي والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقيام .وقد تم حجز القضية اثر الجلسة للنظر في تلك الطلبات وتحديد موعد لاحق للقضية .وللاشارة فإن القضية مر عليها 3 سنوات دون أن يصدر الحكم فيها .