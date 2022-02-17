تطورات جديدة في ملف قضية غرق محب الافريقي عمر العبيدي


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 19:41 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ظرت اليوم الخميس 17 فيفري 2022 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وللمرة الثانية في ملف قضية غرق محب الافريقي عمر العبيدي خلال سنة 2019 في وادي بالقرب من ملعب رادس اثر مطاردة أمنية لبعض الجماهير الذين قاموا باعمال شغب اثر نهاية المباراة ،وبالمناداة على أعوان الأمن المتهمين لم يحضر أي منهم وحضر محامي في حقهم وطلب التأخير وتعهد باحضارهم في الجلسة القادمة.

...

من جابنه طلب محامو هيىة الدفاع في قضية عمر العبيدي ضرورة مثول الأعوان المتهمين أمام القضاء كما طلبوا بتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة للقيام في حق وزارة الداخلية باعتبار أن الاعوان المتهمين ينتمون إليها ،كماوتقدموا ب3 مطالب للقيام بالحق الشخصي في حق كل من جمعية النادي الافريقي والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للقيام .

وقد تم حجز القضية اثر الجلسة للنظر في تلك الطلبات وتحديد موعد لاحق للقضية .
..


وللاشارة فإن القضية مر عليها 3 سنوات دون أن يصدر الحكم فيها .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241251



  1.89% (194195 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الخميس 17 فيفري 2022 | 16 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:06 05:39
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1220°-1423°-1218°-1218°-12
  • Avoirs en devises
    23431,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27800 DT        1$ =2,88057 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   825,98 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   