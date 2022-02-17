قيس سعيد : لست مشروع دكتاتور

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قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لوسائل الإعلام عقب وصوله إلى بروكسال انه لن يكون مشروع دكتاتور وأنه يعمل على الإصلاح.وأضاف قيس سعيد " تاريخي ليس مع الدكتاتوريين او الاستبداد".وقال قيس سعيد ان اجراءاته الاستثنائية تهدف لتخليص الديمقراطية من الفساد مؤكدا على حرصه الشديد على ضمان الحريات.وكان انطلقت اليوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسيل، اشغال قمة الاتحاد الاوروبي / الاتحاد الافريقي في نسختها السادسةبمشاركة ابرز قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وبحضور رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون ديرلاين ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد ،ورئيسة البرلمان الاوروبي روبارتا ماتسولا ، والامينة العامة لمنظمةالفرونكوفونية لويز موشيكيوابو ،وتلتئم القمة الإفريقية-الأوروبية التي تشارك فيها تونس ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تحت شعار : "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤيةٍ مشتركةٍ حتى 2030"،