قيس سعيد : لست مشروع دكتاتور


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 15:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لوسائل الإعلام عقب وصوله إلى بروكسال انه لن يكون مشروع دكتاتور وأنه يعمل على الإصلاح.
وأضاف قيس سعيد " تاريخي ليس مع الدكتاتوريين او الاستبداد".
...

وقال قيس سعيد ان اجراءاته الاستثنائية تهدف لتخليص الديمقراطية من الفساد مؤكدا على حرصه الشديد على ضمان الحريات.


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وكان انطلقت اليوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسيل، اشغال قمة الاتحاد الاوروبي / الاتحاد الافريقي في نسختها السادسة
بمشاركة ابرز قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وبحضور رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون ديرلاين ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد ،ورئيسة البرلمان الاوروبي روبارتا ماتسولا ، والامينة العامة لمنظمة
الفرونكوفونية لويز موشيكيوابو ،
وتلتئم القمة الإفريقية-الأوروبية التي تشارك فيها تونس ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تحت شعار : "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤيةٍ مشتركةٍ حتى 2030"،





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241225

Samylak  (Canada)  |Jeudi 17 Février 2022 à 15h 53m |           
الله يرحم الي قال كان تمشي كالبطة وتقاقي كالبطة ماتنجم تكون كان بطة...



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