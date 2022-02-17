مجموعة 'بدّل' تقترح إنشاء ديوان وطني للقنّب الهندي

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اقترحت مجموعة "بدّل"، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الخميس 16 فيفري 2022، إنشاء ديوان وطني للقنّب الهندي لاستغلال منافع القنب الطبية والتجارية والاقتصادية، وفق تصريح عضو المجموعة "نجلاء كدية".وطالبت المجموعة أيضا بتنقيح القانون 52 ووضع تشريعات لا تسمح بالفرز الطبقي في علاقة بقضايا المخدرات.ووفق مجموعة "بدل" ً ينخرط مشروع شرعنة استهلاك الزطلة أساسا في القطع مع النفاق السياسي والاجتماعي السائد في البلاد والذي تسبب في تدمير عشرات الألاف من المواطنات والمواطنين وخاصة منهم الشباب والمهمشين والمهمشات الذين عاشوا تجربة السجن والحرمان من حقوقهم المدنية والسياسية والذي أدى إلى القضاء على مستقبل العديد منهم.