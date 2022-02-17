مجموعة 'بدّل' تقترح إنشاء ديوان وطني للقنّب الهندي


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 11:49 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اقترحت مجموعة "بدّل"، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الخميس 16 فيفري 2022، إنشاء ديوان وطني للقنّب الهندي لاستغلال منافع القنب الطبية والتجارية والاقتصادية، وفق تصريح عضو المجموعة "نجلاء كدية".
وطالبت المجموعة أيضا بتنقيح القانون 52 ووضع تشريعات لا تسمح بالفرز الطبقي في علاقة بقضايا المخدرات.
...


ووفق مجموعة "بدل" ً ينخرط مشروع شرعنة استهلاك الزطلة أساسا في القطع مع النفاق السياسي والاجتماعي السائد في البلاد والذي تسبب في تدمير عشرات الألاف من المواطنات والمواطنين وخاصة منهم الشباب والمهمشين والمهمشات الذين عاشوا تجربة السجن والحرمان من حقوقهم المدنية والسياسية والذي أدى إلى القضاء على مستقبل العديد منهم.

..







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241217

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 17 Février 2022 à 12h 10m |           
Avant de légaliser cette matière il fauut d'abord FORMATER LES CERVEAUX DES CONSOMMATEURS TUNIENS AU MODELE HOLLANDAIS !

Mission Impossible



  1.87% (192293 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
Radio Mosaique| Jawhara| x

الخميس 17 فيفري 2022 | 16 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:06 05:39
Babnet
16°
 Babnet17° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1220°-1322°-1217°-1217°-11
  • Avoirs en devises
    23535,9

  • (16 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27593 DT        1$ =2,88736 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 fev)   731,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   