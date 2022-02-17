فيديو الاعتداء على عوني أمن: الناطق باسم نقابة منطقة الامن الوطني بالقيروان يروي التفاصيل

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تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليلة 15 فيفري الجاري، مقطع فيديو لشخصين وهم بصدد الاعتداء على عوني امن بالقيروان .واكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية الأساسية لمنطقة الامن الوطني بالقيروان المدينة مهران البراهمي، ان المعتدين الاثنين هم حاليا في حالة فرار كما تم ادراجهم بالتفتيش ويجري البحث عنهما.وتعود تفاصيل الحادثة، حسب ما اكده مهران البراهمي في مداخلة هاتفية لاذاعة شمس معاك اليوم الخميس، الى ورود اشعار على رئيس الفرقة العدلية الجنوبية 'سيدي عمر' بالقيروان، مفادها تعرض شاحنة خفيفة للسرقة من طرف شخصين.واضاف البراهمي انه وبمحاولة تعقب الشاحنة قام مختطفوها بالاعتداء على الدورية الامنية وتبادلوا العنف مع اعوان الامن ثم لاذوا بالفرار.واكد محدث شمس اف ام انه وباستشارة النيابة العمومية تم تحرير محضري بحث بالاعتداء بالعنف على دورية امنية والاستعصاء وعدم الامتثال، ومحضر ثالث في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والممتلكات وسرقة السيارات.هذا وتم تامين الشاحنة في مستودع الحجز البلدي الى حين تسليمها لصاحبها.ودعا البراهمي سلطة الاشراف الى تعزيز الرصيد البشري والتجهيزات للفرق الامنية بالقيروان كما دعا المجتمع المدني بسيدي عمر الى التكاتف مع المؤسسة الامنية.