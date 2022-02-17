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قال الأمين العام لاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يزال يغالط الشعب التونسي بشان سرقة الأموال.وأضاف لطفي المرايحي " الرئيس حاول ان ينظر على ممثل البنك الدولي حول الفساد ونهب الأموال باعتباره تونسيا لكن الأخير قاطعه قائلا " بان البنك يمول مشاريع ولا يعطي أموالا عينية لأشخاص".وتابع لطفي المرايحي " قيس سعيد يعتقد ان الفساد ونهب الأموال يتم كما هو الحال في القرن التاسع عشر في حين ان الأنظمة تورطت في الفساد من خلال منح الامتيازات والعمولات وهو نوع جديد من الفساد المالي استعملته حكومات النهضة وبن علي".ووجه المرايحي كلامه للرئيس قائلا "مغالطتك للشعب نوع من الفساد وهو الأخطر".