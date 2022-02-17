الهايكا : ’’من النقاط المطروحة في ملف قناة نسمة هو تغيير إسم القناة’’


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 10:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكــدت اليوم الخميس سكينة عبد الصمد عضو الهئية العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ’’ الهايكا’’بأنه من النقاط المطروحة في ملف قناة نسمة هو تغيير إسم القناة .

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وقالت سكينة عبد الصمد في حوار لماتنيال اذاعة شمس ’’ما يهمنا اليوم هو عودة بث القناة ..ولكن دون اي ارتباط بالماضي خاصة وأن مالكها السابق كان قياديا بحزب سياسي .
وأوضحت عضو الهئية العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بأن قناة نسمة مرتبطة بإسم معين وشخص معين الشئ الذي يستوجب القطع مع الماضي حتى تكون قناة مستقلة ,مشددة على أنه لم يتم الى حد اللحظة اتخاذ اي قرار.

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وتابعت قائلة ..’’وطرح ملف قناة نسمة مجددا يندرج في اطار الوضعية الاجتماعية لأبناء المؤسسة ’’.

واستبعــدت سكينة عبد الصمد خلال مداخلتها ان تكون عودة البث لقناة نسمة الاسبوع المقبل .




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