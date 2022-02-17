ظهرت مديرة الديوان الرئاسي لرئيس الجمهورية سابقا نادية عكاشة أمس الأربعاء 16 فيفري 2022 في باريس مع وزير السياحة الأسبق روني الطرابلسي خلال عرض لمسرحية للفنان لطفي العبدلي ويعدّ هذا أول ظهور لعكاشة منذ مغادرتها لقصر قرطاج ...
نادية عكاشة تظهر مع روني الطرابلسي في باريس
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