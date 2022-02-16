فاضل عبد الكافي "النهج الحالي للسلطة سيؤدي بنا الى الإفلاس"


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 21:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الأربعاء ان النهج الحالي للسلطة سيؤدي بنا الى الإفلاس مضيفا " مشاكلنا الاقتصادية لا تحل عبر توجيه اتهامات مجانية".

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وأضاف فاضل عبد الكافي " قادرون على الإصلاح لكننا الان لسنا في هذا الموقع بل نحن في ازمة كبيرة".

وتابع فاضل عبد الكافي " حذرت سابقا من عدم امكانية دفع تكاليف القمح وحصل ذلك وهنالك اليوم مخاطر من حدوث ازمة كهرباء".
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ورفض عبد الكافي اتهامه بالفساد من قبل رئيس الجمهورية قائلا " نعم انا مجروح من قبل الرئيس لان لي سمعة وعائلة متابعا " رغم تلك التهم سأواصل مواقفي السياسية والعمل نحو الإصلاح".
واكد فاضل عبد الكافي انه مع حل حركة النهضة اذا تورطت فعلا في التهم التي وجهت لها متابعا " القضاء هو الفيصل".



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