فاضل عبد الكافي "النهج الحالي للسلطة سيؤدي بنا الى الإفلاس"

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قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الأربعاء ان النهج الحالي للسلطة سيؤدي بنا الى الإفلاس مضيفا " مشاكلنا الاقتصادية لا تحل عبر توجيه اتهامات مجانية".وأضاف فاضل عبد الكافي " قادرون على الإصلاح لكننا الان لسنا في هذا الموقع بل نحن في ازمة كبيرة".وتابع فاضل عبد الكافي " حذرت سابقا من عدم امكانية دفع تكاليف القمح وحصل ذلك وهنالك اليوم مخاطر من حدوث ازمة كهرباء".ورفض عبد الكافي اتهامه بالفساد من قبل رئيس الجمهورية قائلا " نعم انا مجروح من قبل الرئيس لان لي سمعة وعائلة متابعا " رغم تلك التهم سأواصل مواقفي السياسية والعمل نحو الإصلاح".واكد فاضل عبد الكافي انه مع حل حركة النهضة اذا تورطت فعلا في التهم التي وجهت لها متابعا " القضاء هو الفيصل".