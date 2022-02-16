عز الدين سعيدان " اموال القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس قادرة على بناء تونس جديدة"


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 20:41 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في مداخلة على قناة التاسعة ان اموال القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس قادرة على بناء تونس جديدة.
وأضاف سعيدان " نسبة المديونية بلغت حاليا 120 في المائة" متابعا " الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس ذهبت لتمويل شركات البستنة او في استيراد منتجات ضربت منتوجنا المحلي".
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وتابع عز الدين سعيدان " من الجيد البحث أين ذهبت الأموال والقروض لكن ذلك سيضرب صورة تونس في الخارج ويشكك في شفافيتها لدى الدول المانحة".


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الدين العام

يذكر أن إجمالي الدين العام بلغ في 2010 حوالي 16 مليار دولار أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليارا في 2017، ثم إلى 29 مليارا بنهاية 2020.

وتوقع البنك المركزي ارتفاع الدين إلى 35 مليار دولار بنهاية 2021، أو ما يزيد على 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.




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