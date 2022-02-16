دفاعا عن حل المجلس الأعلى للقضاء، عميد المحامين يهاجم سفراء الدول السبع: أين كنتم..!! ألم يقل قضاؤكم أن محاكمنا لا تطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء!!؟

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هاجم الاربعاء 16 فيفري، عميد المحامين ابراهيم بودربالة سفراء الدول السبع على خلفية بيانهم المشترك المنتقد لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.وخلال كلمة ألقاها على هامش اشغال مؤتمر اتحاد الشغل قال عميد المحامين " أهل مكة ادرى بشعابها" وتابع مخاطبا سفراء الدول السبع بنبرة حادة "اين كنتم عندما تقدمنا بطلب استرجاع الاموال المنهوبة وتسليم المجرمين ....الم يقل قضاؤكم ان محاكمنا لا تطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء".