دفاعا عن حل المجلس الأعلى للقضاء، عميد المحامين يهاجم سفراء الدول السبع: أين كنتم..!! ألم يقل قضاؤكم أن محاكمنا لا تطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء!!؟


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 17:48 قراءة: 0 د, 23 ث
      
هاجم الاربعاء 16 فيفري، عميد المحامين ابراهيم بودربالة سفراء الدول السبع على خلفية بيانهم المشترك المنتقد لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء.

...

وخلال كلمة ألقاها على هامش اشغال مؤتمر اتحاد الشغل قال عميد المحامين " أهل مكة ادرى بشعابها" وتابع مخاطبا سفراء الدول السبع بنبرة حادة "اين كنتم عندما تقدمنا بطلب استرجاع الاموال المنهوبة وتسليم المجرمين ....الم يقل قضاؤكم ان محاكمنا لا تطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 241180

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 16 Février 2022 à 18h 36m |           
متخلف ذهنيا ام لحاس سخيف،
يتساءل: ألم يقل قضاؤكم أن محاكمنا لا تطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء!!؟
وهل الاجراءات الاخيرة تقربنا من المعايير الدولية لاستقلال القضاء أم تبعدنا عنها أكثر!!؟

3azizou  (Tunisia)  |Mercredi 16 Février 2022 à 18h 30m |           
تهو خرطر هذا
أصبح عنا مهبولان

Bokbok  (Tunisia)  |Mercredi 16 Février 2022 à 18h 26m |           
رجل في زمن قل فيه الرجال لقد اصدح بالحق وسيذكر التاريخ مواقفه الوطنية



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