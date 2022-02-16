منوبة: الاحتفاظ بمدير مدرسة اعدادية وحارس مستودع مدرسي بشبهة الاستيلاء على 600 حزمة من ورق الطباعة

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة، مساء أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ بمدير مدرسة إعدادية بمنوبة وحارس مستودع تابع للمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة من أجل شبهة السرقة من داخل مؤسسة تربوية، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لـ"وات".وأوضح أنه على إثر تقدّم المندوبية الجهوية للتربية الاثنين بشكاية الى مركز الامن الوطني بمنوبة حول تعرّض مخزنها المجاور لها الى السرقة بالخلع والاستيلاء من داخله على 600 حزمة ورقة طباعة، تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بفتح بحث في الحادثة.وأضاف أن الفرقة باشرت الاستماع الى العاملين بالمخزن ومنهم الحارس الذي اعترف بالاستيلاء على كمية أوراق الطباعة وبتسليمها لمدير المدرسة الإعدادية المشار إليه آنفا.وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالطرفين من اجل شبهة السرقة فيما تتواصل الأبحاث في القضية لكشف مزيد الملابسات فيها، وفق ذات المصدر.