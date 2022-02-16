تحذير من مسابقة وهمية تحت شعار الخطوط الجوية التونسية


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 10:40 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يحذر فريق "تراست نيوز" من رسائل وهمية تصل رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عشوائية عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لموقع فايسبوك "Meta"، تحتوي روابط إلكترونية تحت اسم الشركة الجوية للخطوط التونسية زاعمة أن الشركة تقدم جوائز مالية لكل من يشارك بهذه السابقات بمناسبة ميلادها 75، إذ أن الخطوط التونسية لم تعلن عن ما رُوّج بأي شكل من الأشكال عبر موقعها الرسمي أو صفحتها الرسمية فايسبوك.

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وللإشارة فقد نبه بنك الأمان العموم أمس الإثنين في تدوينة عبر صفحته فايسبوك الرسمية من روابط وهمية تحمل اسمه تصل رُوّاد الفايسبوك بنفس الطريقة الغرض منها الاستيلاء على المعطيات الشخصية وقرصنة الحسابات.



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